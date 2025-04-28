Işık halkası ‘Halo’ Develi’de görüntülendi

Güneşin etrafında beliren etkileyici ışık halkası olan 'halo' Develi’de görüntülendi.

Giriş Tarihi: 28.04.2025 14:31

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Etkileyici bir ışık halkası olan halo, Develi'de güneşin etrafında belirdi. Bu doğa olayı, atmosferin yüksek irtifalarında bulunan ince buz kristallerinin güneş ışığını kırıp yansıtması sonucu meydana geliyor. Özellikle 22 derece halo olarak adlandırılan bu fenomen, buz kristallerinin altıgen yapıları sayesinde ışığın belirli açılardan kırılmasıyla oluşuyor. Develi'nin soğuk iklimi ve temiz havası, bu tür optik olayların ortaya çıkması için ideal şartları oluştururken, bu eşsiz manzara, sadece doğaseverler için görsel bir şölen sunmakla kalmayıp; aynı zamanda meteorolojik gözlemler ve atmosfer araştırmaları için de önemli ipuçları taşıyor. Halo; adeta doğanın sunduğu ziyafet izlenimi veriyor.

Bölge halkından Süleyman Sarıkaya gördüğü halo ile ilgili olarak, "47 yaşındayım, böyle bir olayla ilk defa karşılaşıyorum. İlk defa gördüm. İnsanlar birçok yorum yapıyor neden olduğuyla alakalı ama uzmanlar mutlaka daha iyi biliyordur" dedi.