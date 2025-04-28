Karabük'te motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 28.04.2025 15:11

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Candaroğlu Mahallesi Hükümet Caddesinde Uğur Kendirci idaresindeki 78 ABY 962 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Şahin'e (71) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan yaşlı adam ile motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Murat Şahin'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.