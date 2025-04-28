Yaşam

Bisikletle tek teker üzerine giden gençler trafiği tehlikeye düşürüyor

Erzincan’da bisikletle araçların arasında ilerlerken akrobasi hareketler yaparak tek teker üzerine giden gençler trafiği tehlikeye sokuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Bisikletle tek teker üzerine giden gençler trafiği tehlikeye düşürüyor

İki gencin bisikletle trafikte tehlikeli ilerleyişi arkadan gelen bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi.

BİSİKLETLE TEK TEKER GİDEN GENÇLER TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ

Erzincan merkezde kaydedilen görüntüde bisikletle araçların arasından makas atıp ilerleyen ve bisikletin önünü kaldırıp tek teker üzerinde seyreden gençler yaptıklarına aldırış etmeden yollarına devam ettiler.