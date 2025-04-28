Yaşam

Gaziantep'te düğün konvoyu oluşturarak gürültü çıkaran 5 tıra para cezası

Gaziantep'te düğün konvoyu oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren 5 tır sürücüsüne 15 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Gaziantep'te düğün konvoyu oluşturarak gürültü çıkaran 5 tıra para cezası

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyu oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler sonucunda, düğün konvoyu oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren 5 tır sürücüsüne 15 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.

GAZİANTEP'TE GÜRÜLTÜ ÇIKARAN 5 TIRA PARA CEZASI

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği vurgulandı.