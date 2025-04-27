Yaşam

Sim kartla milyarlık vurgun! MASAK'ın radarına takıldılar

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir vatandaşın yaptığı şikayet, dev bir organize dolandırıcılık şebekesinin çökertilmesine yol açtı. Başlatılan soruşturmanın derinleşmesiyle, Türkiye'nin bugüne kadar karşılaştığı en büyük dolandırıcılık organizasyonlarından biri gün yüzüne çıkarıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sim kartla milyarlık vurgun! MASAK'ın radarına takıldılar
Türkiye'nin dört bir yanında organize şekilde faaliyet gösteren dev suç ağı, MASAK ve emniyet birimlerinin tespitlerine göre 450 bin GSM hattı üzerinden 45 binden fazla nitelikli dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdi.

1.2 milyar liralık dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şebekenin, son 3 yılda kullandığı 4 cep telefonuna tam 18 bin 805 GSM hattı taktığı tespit edildi.

Operasyonda ele geçirilen deliller ve ulaşılamayan şüphelilere dair bilgilerle 8 bin 98 kişilik yeni bir veri havuzu oluşturuldu. Şüphelinin de yakalanmasıyla suç zinciri tamamen çözülecek. Dev operasyon "Dolandırıcılıkla Mücadele Eylem Planı" taslağına da kaynak oluşturdu.

Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı (AHABER)Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı (AHABER)

ÜLKE ÇAPINDA DEV BİR AĞ

Sabah'ın haberine göre 23 Şubat 2024'te Kemer'de yaşayan Abdil E. adlı vatandaşın internet üzerinden yaptığı alışveriş sırasında dolandırılmasıyla başladı. Bir teknoloji ürünü satın alan müşteki, daha sonra bir GSM hattından aranarak ürünün stokta kalmadığı ve ücret iadesi yapılacağı bahanesiyle kandırıldı.

Telefonuna gelen şifre bilgisini paylaşması üzerine kredi kartı bilgileri kullanılarak İzmir'de bir teknoloji mağazasından cep telefonu satın alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, dolandırıcılık olayında kullanılan GSM hattının farklı cihazlarda defalarca kullanıldığı ve bu cihazlarda toplamda 18 bin 805 farklı hattın takıldığı ortaya çıktı.

Bu anormallik üzerine genişletilen soruşturmada, Hasan Durak isimli şahıs ve bağlantılı olduğu Durak Müteahhitlik Mühendislik Bilişim Teknoloji Ltd. Şti. şirketi üzerinden çok sayıda şüpheli işlem yapıldığı tespit edildi.

Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı (AHABER)Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı (AHABER)

4 CİHAZA 18 BİN GSM HATTI

Şüphelilerin kullandığı dört cep telefonuna, son üç yıl içinde tam 18 bin 805 farklı GSM hattına takıldığı tespit edildi. Bu olağan dışı hareket, hattın birçok farklı suçta kullanıldığını gösterdi. Aynı şekilde, yalnızca dört cihaza bu kadar fazla hattın takılması, şebekenin teknik altyapı kullanarak organize çalıştığını gözler önüne serdi.

Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı (AHABER)Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı (AHABER)

"PAKET YÜKLEME"YLE PARA TRAFİĞİ

Dolandırıcılıkta adı geçen şüphelilerden Hasan Durak'a ait banka hesabına, Türkiye genelinden "Paket Yükleme" açıklamasıyla yüzlerce para transferi yapıldığı belirlendi.

Durak'a gönderilen paraların, dolandırıcılık olaylarından hemen önce aktarıldığı MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarıyla ortaya konuldu. Bu paraların, Durak Müteahhitlik Mühendislik Bilişim Teknoloji şirketi üzerinden sisteme sokulduğu ve farklı paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.

Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı (AHABER)Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı (AHABER)

ORGANİZE YAPI

İstanbul ve Antalya merkezli olarak faaliyet gösteren bazı iletişim bayilerinin, çoğunluğu yabancı uyruklu kişiler adına hat çıkardıkları ve bu hatların ülke genelindeki dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı belirlendi.

Şebeke üyeleri, kurdukları sistemle sahadaki dolandırıcılara WhatsApp hatları, tek kullanımlık doğrulama şifreleri ve internet erişimi sağlayan sim kartlar temin ettiği belirlendi. Paravan şirketler üzerinden kripto hesaplar, soğuk cüzdanlar ve taşınmazlar yoluyla elde edilen suç gelirlerinin aklandığı, bu gelirlerin izi genellikle teknik olarak takip edilemez hale getirildiği belirlendi.

Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı (AHABER)Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı (AHABER)

45 BİN 500 DOLANDIRICILIK SUÇU

Yapılan soruşturma sonucunda şüphelilerin toplam 450 bin GSM hattı temin ettiği ve bu hatların büyük bir bölümünün organize suç faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi. MASAK raporuna göre, bu hatlar kullanılarak işlenen dolandırıcılık sayısı 45 bin 500'ü buldu.

Ayrıca bu olaylarda aktif olarak görev alan 8 bin 249 dolandırıcılık şüphelisi tespit edildi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri olmak üzere 12 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda 135 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ve bağlantılı beş şirkete ait tüm banka hesaplarına, taşınmazlara, kripto para cüzdanlarına ve diğer mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 1.2 milyar TL'lik vurgun tespit edildi.

Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı (AHABER)Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı (AHABER)

YASAL DÜZENLEME

Elde edilen deliller ve analiz raporları, Cumhurbaşkanlığı'na sunulan "Dolandırıcılıkla Mücadele Eylem Planı" taslağına da kaynak oluşturdu. 18 Mart 2025 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma örnek gösterilerek, dolandırıcılık suçlarıyla mücadelede yeni mevzuat çalışmaları başlatıldı.

Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı (AHABER)Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı (AHABER)

SUÇ ZİNCİRİ KIRILACAK

Operasyonda ele geçirilen deliller ve ulaşılamayan şüphelilere dair bilgilerle 8 bin 98 kişilik yeni bir veri havuzu oluşturuldu. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, bu veri havuzunu kullanarak diğer Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunacak. Şüpheliler hakkında ayrı dosyalar açılması ve işlem yapılması da sağlanacak.

Amaç, ülke genelindeki faili meçhul binlerce dosyanın aydınlatılması ve suç zincirinin tamamen ortaya çıkarılması sağlanacak. Yetkililer, bu çapta bir organizasyonun deşifre edilmesinin, dolandırıcılıkla mücadelede kritik bir eşik olduğunu vurguladı.