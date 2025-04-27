Sim kartla milyarlık vurgun! MASAK'ın radarına takıldılar

Giriş Tarihi: 27.04.2025 08:05

Operasyonda ele geçirilen deliller ve ulaşılamayan şüphelilere dair bilgilerle 8 bin 98 kişilik yeni bir veri havuzu oluşturuldu. Şüphelinin de yakalanmasıyla suç zinciri tamamen çözülecek. Dev operasyon "Dolandırıcılıkla Mücadele Eylem Planı" taslağına da kaynak oluşturdu.

1.2 milyar liralık dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şebekenin, son 3 yılda kullandığı 4 cep telefonuna tam 18 bin 805 GSM hattı taktığı tespit edildi.

Türkiye'nin dört bir yanında organize şekilde faaliyet gösteren dev suç ağı, MASAK ve emniyet birimlerinin tespitlerine göre 450 bin GSM hattı üzerinden 45 binden fazla nitelikli dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdi.

Dev suç ağı MASAK’ın radarına takıldı (AHABER)

ÜLKE ÇAPINDA DEV BİR AĞ



Sabah'ın haberine göre 23 Şubat 2024'te Kemer'de yaşayan Abdil E. adlı vatandaşın internet üzerinden yaptığı alışveriş sırasında dolandırılmasıyla başladı. Bir teknoloji ürünü satın alan müşteki, daha sonra bir GSM hattından aranarak ürünün stokta kalmadığı ve ücret iadesi yapılacağı bahanesiyle kandırıldı.

Telefonuna gelen şifre bilgisini paylaşması üzerine kredi kartı bilgileri kullanılarak İzmir'de bir teknoloji mağazasından cep telefonu satın alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, dolandırıcılık olayında kullanılan GSM hattının farklı cihazlarda defalarca kullanıldığı ve bu cihazlarda toplamda 18 bin 805 farklı hattın takıldığı ortaya çıktı.

Bu anormallik üzerine genişletilen soruşturmada, Hasan Durak isimli şahıs ve bağlantılı olduğu Durak Müteahhitlik Mühendislik Bilişim Teknoloji Ltd. Şti. şirketi üzerinden çok sayıda şüpheli işlem yapıldığı tespit edildi.