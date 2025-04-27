Sim kartla milyarlık vurgun! MASAK'ın radarına takıldılar
Antalya'nın Kemer ilçesinde bir vatandaşın yaptığı şikayet, dev bir organize dolandırıcılık şebekesinin çökertilmesine yol açtı. Başlatılan soruşturmanın derinleşmesiyle, Türkiye'nin bugüne kadar karşılaştığı en büyük dolandırıcılık organizasyonlarından biri gün yüzüne çıkarıldı.
1.2 milyar liralık dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şebekenin, son 3 yılda kullandığı 4 cep telefonuna tam 18 bin 805 GSM hattı taktığı tespit edildi.
Operasyonda ele geçirilen deliller ve ulaşılamayan şüphelilere dair bilgilerle 8 bin 98 kişilik yeni bir veri havuzu oluşturuldu. Şüphelinin de yakalanmasıyla suç zinciri tamamen çözülecek. Dev operasyon "Dolandırıcılıkla Mücadele Eylem Planı" taslağına da kaynak oluşturdu.
ÜLKE ÇAPINDA DEV BİR AĞ
Sabah'ın haberine göre 23 Şubat 2024'te Kemer'de yaşayan Abdil E. adlı vatandaşın internet üzerinden yaptığı alışveriş sırasında dolandırılmasıyla başladı. Bir teknoloji ürünü satın alan müşteki, daha sonra bir GSM hattından aranarak ürünün stokta kalmadığı ve ücret iadesi yapılacağı bahanesiyle kandırıldı.
Telefonuna gelen şifre bilgisini paylaşması üzerine kredi kartı bilgileri kullanılarak İzmir'de bir teknoloji mağazasından cep telefonu satın alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, dolandırıcılık olayında kullanılan GSM hattının farklı cihazlarda defalarca kullanıldığı ve bu cihazlarda toplamda 18 bin 805 farklı hattın takıldığı ortaya çıktı.
Bu anormallik üzerine genişletilen soruşturmada, Hasan Durak isimli şahıs ve bağlantılı olduğu Durak Müteahhitlik Mühendislik Bilişim Teknoloji Ltd. Şti. şirketi üzerinden çok sayıda şüpheli işlem yapıldığı tespit edildi.
4 CİHAZA 18 BİN GSM HATTI
Şüphelilerin kullandığı dört cep telefonuna, son üç yıl içinde tam 18 bin 805 farklı GSM hattına takıldığı tespit edildi. Bu olağan dışı hareket, hattın birçok farklı suçta kullanıldığını gösterdi. Aynı şekilde, yalnızca dört cihaza bu kadar fazla hattın takılması, şebekenin teknik altyapı kullanarak organize çalıştığını gözler önüne serdi.