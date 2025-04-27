Ayağına dolanan ip yüzünden ağaçta asılı kalan leylek kurtarıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde ayağına misina ipinin dolanması sonucu ağaçta asılı kalan leyleğe itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ekipler mahsur kalan hayvanı kurtarırken uçamadığı fark edilmesi üzerine barınağa götürüldü.
Hatay'ın Belen ilçesi Sarımaz otoban köprüsü mevkiinde ağaçta mahsur kalan leyleği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin merdivenle ağaca çıkarak kurtardığı leyleğin ayaklarına misina dolandığı fark edildi. Leyleğin ayağına dolanan misina, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Uçamadığı fark edilen leylek, tedavisi için barınağa teslim edildi.