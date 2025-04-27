Çok sayıda ilde sağanak alarmı! Meteoroloji haritalarına şimşekler yansıdı

Giriş Tarihi: 27.04.2025 08:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Nisan - 1 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

30 Nisan Çarşamba günü batı bölgelerde parçalı bulutlu hava hakim olurken, doğu bölgelerde yağış sürecek. 1 Mayıs Perşembe günü ise Türkiye genelinde yağışlı bir gün yaşanacak.

Özellikle bugün günü ülkenin büyük bölümünde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Pazartesi günü (28 Nisan) batı bölgelerde yağışlar azalırken, iç ve doğu kesimlerde devam edecek. Salı günü (29 Nisan) ise yeniden tüm yurtta yağışlı hava etkisini artıracak.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da yağış beklenmiyor (AA)

İstanbul genelinde önümüzdeki hafta yağış beklenmiyor. Kentte çoğunlukla parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Ankara'da ise hafta boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle öğle saatlerinden sonra yağışların kısa süreli ama etkili olması bekleniyor.

İzmir de İstanbul gibi yağışlı havadan büyük ölçüde etkilenmeyecek. Kentte genellikle parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Salı ve Perşembe günleri kısa süreli ve yerel sağanak ihtimali bulunsa da genel olarak sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor.