Sakarya'da kontrolden çıkan araç bariyerin altına girdi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil bariyere çarptı. Saat 13.00 civarında meydana gelen kazada, S.A.'nın kullandığı 54 SD 570 plakalı araç, bariyerin altına girip hurdaya döndü. Araçtan çıkartılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.04.2025 16:53

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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi, ağır yaralandı.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza, saat 13.00 sıralarında Söğütlü ilçesi mevkiinde meydana geldi. Karasu'dan Adapazarı yönüne giderken S.A.'nın kontrolünü yitirdiği 54 SD 570 plakalı otomobil, bariyere çarptı. Kazada, bariyerin altına girip hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü S.A. ile yanındaki S.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 2 yaralıyı, otomobilin tavanını keserek çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Otomobil, iş makinesiyle bölgeden kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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