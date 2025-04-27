Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de yol kenarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce söndürüldü.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 16:47

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Yangın, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Fahrettin Paşa Caddesi yakınında bulunan ormanlık alanda çıktı. Saat 13.15 sıralarında çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangını fark eden vatandaşlar, İtfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekiplerine ihbarda bulundu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangının sigara izmaritinden çıkabileceği şüphesi üzerine ekiplerin alandaki çalışmaları devam ediyor.