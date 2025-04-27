Pitbull köpeği ile dehşet saçtı! Sahibine ceza yağdı

Bakırköy Meydanı'nda bir kişinin pitbull cinsi köpeğini diğer köpeklerin üzerine salması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Pitbullun sahibi olduğu tespit edilen B.T'ye 6 bin 923 lira ceza kesildi.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 01:13

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Meydanı'nda bir kişinin pitbull cinsi köpeğini insanların üzerine saldığı yönündeki sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, ağızlığı bulunmayan köpeğin herhangi bir kişiye saldırmadığı, orada bulunan köpeklerle kavga ettiği belirlendi.

Pitbullun sahibi olduğu tespit edilen B.T'ye 5119 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 6 bin 923 lira ceza kesildi, ayrıca hakkında ''genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması'' suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu arada, pitbullun diğer köpeklerle kavga anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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