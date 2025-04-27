Manisa'da korku dolu anlar! İnşaatta demir çöktü: Çok sayıda yaralı var

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Hızlı tren viyadük inşaatında çalışan işçilerin üzerine inşaat demirleri bilinmeyen nedenle çöktü. Feci olayda 9 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 00:29

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Olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alaşehir Gümüşçay Mahallesi mevkisinde İzmir-Ankara hızlı tren viyadük inşaatında çalışan işçilerin üzerinde bulunduğu inşaat demirleri bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 9 işçinin yaralandığı belirlendi.

Yaralanan işçiler çevre hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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