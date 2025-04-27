Manisa'da korku dolu anlar! İnşaatta demir çöktü: Çok sayıda yaralı var
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Hızlı tren viyadük inşaatında çalışan işçilerin üzerine inşaat demirleri bilinmeyen nedenle çöktü. Feci olayda 9 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alaşehir Gümüşçay Mahallesi mevkisinde İzmir-Ankara hızlı tren viyadük inşaatında çalışan işçilerin üzerinde bulunduğu inşaat demirleri bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 9 işçinin yaralandığı belirlendi.
Yaralanan işçiler çevre hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.