Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs gözaltında!

Kırıkkkale'de aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışma kapsamında 'dolandırıcılık' suçundan aranan bir kişi belirlenen adrese yapılan operayonla yakalandı.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 01:26

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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün evine yapılan operasyonda gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Merkez ilçeye bağlı Aşağımahmutlar Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan İ.K. (22) isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunması nedeniyle Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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