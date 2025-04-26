Şanlıurfa'da akılalmaz olay! Göz kapağını fermuara sıkıştırdı: Acı içinde hastaneye koştu
Şanlıurfa'da 15 yaşındaki Yasemin S., kıyafetini değiştirdiği sırada göz kapağını fermuara sıkıştırdı. Yaşanan dikkatsiz olay sonucu ciddi bir acı hisseden genç kız hastaneye kaldırıldı. Doktorlar sıkışan fermuarı çıkarmakta güçlük çekerken, operasyon göz kapağına zarar vermeden başarıyla gerçekleşti.
Şanlıurfa'nın Karaköprü mahallesinde yaşayan Yasemin S. (15), evinde kıyafeti değiştirdiği sırada kabus dolu anlar yaşadı. Günlük kıyafetlerini değiştiren genç kız dikkatsizlik sonucu göz kapağını kıyafetinin fermuarına sıkıştırdı. Şiddetli acı hisseden genç kız, panik içinde ailesinden yardım istedi. Ailesi, evde fermuarı çıkarmayı başaramayınca Yasemin'i Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
DOKTORLAR FERMUARI GÜÇLÜKLE ÇIKARDI
Acil serviste yapılan ilk müdahalede, doktorlar göz kapağına sıkışan fermuarı çıkarmakta zorlandı. Durumun hassasiyeti üzerine hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. Uzun süren dikkatli bir çalışmanın ardından itfaiye ekipleri, fermuara sıkışan göz kapağını zarar vermeden ayırmayı başardı.
KALICI HASAR OLUŞMADAN FERMUAR KURTARILDI
Hastanede tedavi altına alınan Yasemin'in gözünde kalıcı bir hasar oluşmadığı belirlendi. Olayın ardından gözyaşları içinde hastaneye kaldırılan Yasemin, kendisine yardım eden sağlık ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.