Şanlıurfa'da akılalmaz olay! Göz kapağını fermuara sıkıştırdı: Acı içinde hastaneye koştu

Giriş Tarihi: 26.04.2025 22:38

Şanlıurfa 'nın Karaköprü mahallesinde yaşayan Yasemin S . (15), evinde kıyafeti değiştirdiği sırada kabus dolu anlar yaşadı. Günlük kıyafetlerini değiştiren genç kız dikkatsizlik sonucu göz kapağını kıyafetinin fermuarına sıkıştırdı. Şiddetli acı hisseden genç kız, panik içinde ailesinden yardım istedi. Ailesi, evde fermuarı çıkarmayı başaramayınca Yasemin'i Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürdü.

Acil serviste yapılan ilk müdahalede, doktorlar göz kapağına sıkışan fermuarı çıkarmakta zorlandı. Durumun hassasiyeti üzerine hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. Uzun süren dikkatli bir çalışmanın ardından itfaiye ekipleri, fermuara sıkışan göz kapağını zarar vermeden ayırmayı başardı.

Doktorlar sıkışan fermuarı güçlükle göz kapağından çıkarırken gözde herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi. (DHA)

KALICI HASAR OLUŞMADAN FERMUAR KURTARILDI

Hastanede tedavi altına alınan Yasemin'in gözünde kalıcı bir hasar oluşmadığı belirlendi. Olayın ardından gözyaşları içinde hastaneye kaldırılan Yasemin, kendisine yardım eden sağlık ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.