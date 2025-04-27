Koceli'de feci kaza! Karşıdan karşıya geçen kadına otomobil çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde feci kaza yaşandı. Yaya geçidinden karşı geçen bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın hafif şekilde yaralandı.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 01:52

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Kaza, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen Ö.S. isimli kadına, K.K idaresindeki 34 DD 7698 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ö.S., hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansa alarak kontrollerini yaptı. Kadın hastaneye gitmeyi reddetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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