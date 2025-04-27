Elazığ'da 19 yaşındaki sürücü aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Elazığ'ın Abdullah Paşa Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü A.A.T. aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen olayda 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da akşam saatlerinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Abdullahpaşa Mahallesi 84. Sokakta meydana gelen olayda 2 kişi yaralanırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
23 HT 707 plakalı otomobil, sürücüsü A.A.T.'nin (19) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı, Kazada sürücü ile birlikte A.A.Ş. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.