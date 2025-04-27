Kahramanmaraş'ta feci kaza! 1 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen feci kazada bir kişi ölürken bir kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 01:45

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Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. M.E.G idaresindeki 46 AJR 435 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybedilerek yol kenarına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada, sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü M.E.G'.nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan yolcu konumdaki F.S.N. ise hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

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