Kırıkkale'de su samurları yuvasında görüntülendi

Kırıkkale'de, kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlarla nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurları yuvasında görüntülendi.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:54

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal alanlara kurulan fotokapanlar, su samurlarının yuvalarını kayda aldı.

Yaban hayatını korumak ve doğal yaşamı izlemek amacıyla belirli noktalara yerleştirilen fotokapanlar sayesinde, nesli tehdit altında olan su samurlarının doğal ortamlarında görüntülendi. Elde edilen görüntülerin, su samurlarının bölgede sağlıklı bir popülasyon oluşturduğunu gösterdi.