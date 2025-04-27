Silahla vurulan 14 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Mardin’in Derik ilçesinin Boyaklı Mahallesi'nde 14 yaşındaki Elif Kanak silahla yaralanmış halde hastaneye kaldırıldı. Karın bölgesinden vurulan Elif, tüm müdahalelere rağmen Derik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:39

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Mardin'in Derik ilçesi kırsal Boyaklı Mahallesi'nde ailesinin araçla getirerek silahla yaralanmış halde ambulansa teslim ettiği Elif Kanak (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Boyaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan Kanak Ailesi, kızları Elif Kanak'ı odada silahla vurulmuş halde bulduklarını ve araçla ilçeye doğru hareket ettikleri ihbarında bulundu. Bunun üzerine ilçeden yola çıkan sağlık ekipleri, köy yolunda karşılaştıkları araçtan Elif'i ambulansa alarak müdahalede bulundu.

Karın bölgesinden yaralanan Elif, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. 8'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Elif'in cansız bedeni otopsi için Mardin'e götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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