Ailesini ziyarete gelen polis memuru dere yatağında ölü bulundu!
Şırnak'ta şark görevi yapan ve bir süre önce ailesini ziyarete gelen 28 yaşındaki polis memuru Emre Bakkal, memleketi Kocaeli'nde dere yatağında ölü bulundu.
Bir süre önce Şırnak'tan Kocaeli'ne ailesini görmeye gelen Enes Bakkal, sabah saatlerinden beri kendisinden haber alınamayınca ailesi durumu polise bildirdi. Polis, jandarma ve AFAD ekiplerince başlıtılan arama çalışmaları sonucunda Bakkal'ın cesedi Uzuntarla İbrikdere mevkiinde bulunan bir dere yatağından çıktı.
Yapılan aramada ekipler, Uzuntarla İbrikdere mevkiinde bulunan dere yatağında bir kişinin hareketsizce yattığını fark etti. Olay yerine gelen deniz polisi, şahsı dereden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişinin aranan polis memuru Emre Bakkal olduğu ve yarın görevine geri dönmesi gerektiği öğrenildi.
Geniş çaplı güvenlik önlemleri arasında savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından, Bakkal'ın cansız bedeni ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.