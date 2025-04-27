Ailesini ziyarete gelen polis memuru dere yatağında ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 27.04.2025 01:35

Bir süre önce Şırnak'tan Kocaeli'ne ailesini görmeye gelen Enes Bakkal, sabah saatlerinden beri kendisinden haber alınamayınca ailesi durumu polise bildirdi. Polis, jandarma ve AFAD ekiplerince başlıtılan arama çalışmaları sonucunda Bakkal'ın cesedi Uzuntarla İbrikdere mevkiinde bulunan bir dere yatağından çıktı.



Yapılan aramada ekipler, Uzuntarla İbrikdere mevkiinde bulunan dere yatağında bir kişinin hareketsizce yattığını fark etti. Olay yerine gelen deniz polisi, şahsı dereden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişinin aranan polis memuru Emre Bakkal olduğu ve yarın görevine geri dönmesi gerektiği öğrenildi.