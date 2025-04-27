Anne ve babasını bıçakla rehin aldı! Polis son anda kurtardı

Antalya'nın Yenigün Mahallesi'nde yürekleri ağza getiren olay yaşandı. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen gencin, anne ve babasını bıçak kullanarak rehin aldığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirerek anne ve babayı kurtardı.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 22:43

Paylaş



ABONE OL

Yenigün Mahallesi 1067 Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen İrfan B, evde anne ve babasını bıçakla rehin alarak odaya kilitledi. Ailenin yardım istemesi üzerine olay yerine kısa sürece intikal eden ekipler, şahsı etkisiz hale getirdi.

ŞAHIS ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ailenin ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince dairenin kilidinin açılması üzerine polis ekipleri eve girerek İrfan B'yi etkisiz hale getirdi, anne ve babayı kurtardı.

AMBULANSA BİNMEMEK İÇİN ZORLUK ÇIKARDI

Şüpheli ambulansa binmemek için polis ekibine zorluk çıkardı. Zorla ambulansa bindirilen İrfan B. sağlık ekibi tarafından sakinleştirildikten sonra hastaneye götürüldü.

İrfan B'nin anne ve babası ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN