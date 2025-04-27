AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısından acı haber! Kazada hayatını kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Kontrolden çıkıp takla atarak yağmur suyu tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder (31), otomobilde sıkıştı. Bölgeye gelen ekişpler tarafından çıkarılan Önder hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 23:08

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atarak yağmur suyu tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder (31), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Aydın- Denizli karayolu Sultanhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli'den Aydın yönüne gitmekte olan AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder yönetimindeki 09 ER 264 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, yağmur suyu tahliye kanalına düştü.

KURTARILAMADI

Önder otomobilde sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Önder, sağlık ekiplerince Sultanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Önder, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

SÖZCÜ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Aydın Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcımız Murat Önder'i elim bir trafik kazasında kaybettik. Çok üzgünüz… Murat kardeşimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Kardeşimizin mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın başı sağ olsun." dedi.

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