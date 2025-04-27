Görüntüler mide bulandırdı! Bakan Yumaklı duyurdu! Konya'da 50 ton eritme peynir imha edildi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Konya'da bir işletmede tesit edilen yaklaşık 50 ton eritme peynir imha edildiğini ve firmanın üretim izni iptal edildiğini duyurdu. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yumaklı açıklamasında "Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 19:49

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konya'da sağlığa zararlı olduğu belirlenen yaklaşık 50 ton eritme peynir imha edildiğini duyurdu.

FİRMANIN ÜRETİM İZNİ İPTA EDİLDİ!

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir. Konya'da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik, firmanın üretim iznini iptal ettik ve suç duyurusunda bulunduk. Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından imha edilen peynirlerin görüntülerini de paylaştı.

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