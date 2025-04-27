Aydın'da başıboş dehşeti! Köpekten kaçarken otomobile çaptı
Sokak köpeklerini yaşattığı dehşetin adresi bu kez Aydın oldu. Efeler ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen 17 yaşındaki genç, başını park halindeki otomobile çarptı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Hafif yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen E.Ö. (17), başını park halindeki otomobile çarpıp yaralandı.
KAÇMAK İSTERKEN OTOMOBİLE ÇARPTI
Olay, sabah saatlerinde Kemer Mahallesi 1784. Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen E.Ö.'ye sokak köpekleri saldırdı. Panikle köpeklerden kaçmaya çalışan E.Ö., dengesini kaybedip, başını park halindeki bir otomobile çarptı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA!
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan E.Ö. tedbir amaçlı Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Ö., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.