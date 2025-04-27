Yaşam

Aracın çarptığı 17 yaşındaki gencin yaralandığı kaza kamerada

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki genç, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, balkonda yağmuru görüntüleyen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Aracın çarptığı 17 yaşındaki gencin yaralandığı kaza kamerada

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara karayolunda karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki Ö.S.'ye bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kız, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise, balkonda yağmuru görüntüleyen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

17 YAŞINDAKİ GENCİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.