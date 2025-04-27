Fatih’te akılalmaz olay! Bakıcı çocuğa dehşeti yaşattı

İstanbul'un Fatih ilçesinde Özbekistanlı bakıcı Maftuna İshmatova, kendi evinde baktığı 2 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı. Dehşet anlar evdeki başka bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA Giriş Tarihi: 27.04.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 09:12 PAYLAŞ ABONE OL

Fatih'te Nişanca Mahallesi'nde 25 Nisan'da meydana gelen olayda, Özbekistan uyruklu Maftuna İshmatova, yine Özbekistanlı bir ailenin bebeğine bakmak için anlaştı. BAKICI ÇOCUĞA DEHŞETİ YAŞATTI Yaklaşık 2 aydır kendi evinde bakıcılık yapan İshmatova, 2 yaşındaki M.I. isimli bebeğe şiddet uygulamaya başladı.

Özbekistanlı bakıcının çocuğa şiddet uyguladığı anlar (DHA) Ağlayan bebeğe tokat ve tekme atan bakıcıyı yine evde olan başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise haber verdi. Eve gelen ekipler, Maftuna ishmatova'yı gözaltına aldı.