Antalya'da tekne alabora oldu: 4 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy açıklarında alabora olan teknedeki dört kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Aksu Çayı'ndan karaya getirilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 10:45

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Antalya'da denizde alabora olan teknedeki 4 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Aksu ilçesi Kumköy açıklarında bir teknenin alabora olduğu ve suda kazazedelerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Bölgeye bot ile ulaşan ekipler, deniz yüzeyindeki kazazedeler M.A. (50), K.A. (21), Y.D. (50) ve F.B'yi (37) kurtardı.

Aksu Çayı'ndan karaya çıkarılan kazazedelerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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