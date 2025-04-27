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Adıyaman’da cin çıkarma vurgunu! "Sofi"nin dudak uçuklatan para trafiği

Adıyaman'da polisin para karşılığında 'cin çıkarma' seansları düzenleyen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden kendisini 'Sofi' olarak tanıtan S.T. ile 2 kişi tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 27.04.2025 10:36
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Adıyaman’da cin çıkarma vurgunu! Sofinin dudak uçuklatan para trafiği

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan para alarak 'cin çıkarma' seansları düzenleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Adıyaman’da cin çıkarma seanslarına 3 tutuklama (DHA)Adıyaman’da cin çıkarma seanslarına 3 tutuklama (DHA)

Ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 102 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 265 fişek, 15 kesici alet, çok sayıda muska yapımında kullanılan obje, mağdura ait bilgilerin yazılı olduğu not kağıdı ele geçirildi.

Adıyaman’da cin çıkarma seanslarına 3 tutuklama (DHA)Adıyaman’da cin çıkarma seanslarına 3 tutuklama (DHA)

Kendisini 'Sofi' olarak tanıtan S.T. ile birlikte K.Ö., Ş.A.Ç., A.K., A.U., R.K. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Adıyaman’da cin çıkarma seanslarına 3 tutuklama (DHA)Adıyaman’da cin çıkarma seanslarına 3 tutuklama (DHA)

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise, bugüne kadar 45 milyon TL'nin üzerinde para girişinin olduğu tespit edildi.

Adıyaman’da cin çıkarma seanslarına 3 tutuklama (DHA)Adıyaman’da cin çıkarma seanslarına 3 tutuklama (DHA)

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adıyaman’da cin çıkarma seanslarına 3 tutuklama (DHA)Adıyaman’da cin çıkarma seanslarına 3 tutuklama (DHA)

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden R.K., A.U ve A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.T, K.Ö ve Ş.A.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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