Denizli'de elektrik direğine çarpan otomobilde 2 ölü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Mehmet Demiryürek'in kullandığı otomobil Akşar Mahallesi yakınlarında elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Demiryürek hayatını kaybederken, araçta bulunan Dürdane Dinç ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 10:54

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Mehmet Demiryürek idaresindeki 20 BM 332 plakalı otomobil, Akşar Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Demiryürek'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılardan Dürdane Dinç ile ismi öğrenilemeyen bir kişi Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Dinç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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