Patates çuvallarında kaçakçılık: 4 göçmen yakalandı

Iğdır'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 kaçak göçmen patates çuvallarına gizlenmiş şekilde yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 26.04.2025 03:46

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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde yürütülen analiz çalışmaları kapsamında Tuzluca ilçe girişinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, patates çuvallarının arasına yerleştirilen özel bölmede 4 yabancı uyruklu şahsın gizlendiği tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan araç sürücüsü S.A. hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Yakalanan yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi.

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