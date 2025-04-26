Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 26.04.2025 04:09

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi internet sitesinden yapılan paylaşıma göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.