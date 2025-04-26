Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi internet sitesinden yapılan paylaşıma göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04.00'da meydana gelen deprem yerin 7.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depreme ilişkin can kaybı ya da yaralı bilgisi bulunmuyor.
#DEPREM
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2025-04-26
Saat:04:00:24 TSİ
Enlem:38.10194 N
Boylam:38.44917 E
Derinlik:7.91 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-04-26 04:00:24 38.10194 38.44917 7.91 ML 3.7 Çelikhan (Adıyaman)
2025-04-26 03:47:13 40.85583 28.405 6.96 ML 3.0 Marmara Denizi - [18.82 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-26 03:36:15 38.45694 25.17111 7.34 ML 2.6 Ege Denizi - [96.56 km] Çeşme (İzmir)
2025-04-26 03:11:24 35.35389 26.88167 10.86 ML 3.2 Ege Denizi - [157.23 km] Datça (Muğla)
2025-04-26 02:53:14 40.85028 28.2825 10.39 ML 2.3 Marmara Denizi - [24.04 km] Silivri (İstanbul)
2025-04-26 02:47:52 40.89194 28.60333 7.02 ML 1.1 Marmara Denizi - [08.98 km] Beylikdüzü (İstanbul)
2025-04-26 02:47:41 38.32278 38.13972 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-04-26 02:45:24 38.32611 38.13694 6.87 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2025-04-26 02:36:01 39.25111 28.97028 7.11 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-04-26 02:02:52 39.21861 28.98 11.8 ML 2.6 Simav (Kütahya)
2025-04-26 02:00:14 38.43333 37.91361 7.0 ML 0.9 Akçadağ (Malatya)
2025-04-26 01:51:19 39.24417 28.98889 9.97 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-04-26 01:48:35 40.85556 28.39056 12.95 ML 1.6 Marmara Denizi - [19.35 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-26 01:47:04 40.86667 28.70806 8.71 ML 1.5 Marmara Denizi - [12.14 km] Beylikdüzü (İstanbul)
2025-04-26 01:31:17 40.86167 28.33083 11.56 ML 1.7 Marmara Denizi - [21.47 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-26 01:27:15 39.14139 30.62472 7.0 ML 1.3 Seyitgazi (Eskişehir)
2025-04-26 01:20:07 39.23583 28.99139 11.26 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-04-26 01:14:52 39.07 26.94611 5.24 ML 1.8 Dikili (İzmir)
2025-04-26 01:09:42 39.22278 28.98833 12.71 ML 1.0 Simav (Kütahya)