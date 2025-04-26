Bakırköy'de kadın sürücünün önüne kıran maganda yakalandı

Bakırköy'de yan yoldan sinyal vererek ana yola geçiş yapan sürücüye, hemen arkasında seyir halinde olan kadın sürücü selektör yapıp korna çaldı. Bu duruma sinirlenen sürücü, aracıyla kadın sürücünün yolunu kesti. Sürücünün 'beni taciz ediyorsun' dediği kadın sürücü, 'önüme kırdınız' diyerek kendini savundu. Diğer sürücülerin müdahalesiyle tartışan sürücü aracına binip uzaklaştı.

Giriş Tarihi: 26.04.2025 11:41

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Olay, 22 Nisan Salı günü saat 23.30 sıralarında Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil yolunda aracıyla seyir halinde olan kadın sürücü, yan yoldan sinyal verip ana yola geçen sürücüye selektör yaptı. Ardından da defalarca kornaya bastı. Olayın ardından aracıyla ilerleyen kadın sürücünün yolunu, ileride selektör yaptığı sürücü kesti.

'BENİ TACİZ EDİYORSUN'

Aracından inen sürücü, kadının yanına gelip 'beni neden taciz ediyorsun' diyerek tartışmaya başladı. Kadın da 'önüme kırdınız' diyerek karşılık verdi. Kadın sürücüyle, diğer sürücü arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Trafikteki diğer sürücülerin araya girmesiyle yol kesen sürücü olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafiğin güveniğini tehlikeye atan magandanın yakalanıp hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdiği paylaşımında "Gereği Yapıldı! Sosyal medyada, İstanbul Bakırköy'de bir kadın sürücünün önünü keserek yolu kapatan ve trafikte tartışma çıkaran şahsa ait görüntüler yer almıştır. Yapılan çalışmalar sonucu, şahsın F.N. olduğu tespit edilmiş ve sivil trafik ekiplerimizce yakalanmıştır. F.N.'ye; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında: "Trafik işaret ve levhalarına uymamak", "Duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak" ve "Yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca şahıs hakkında; "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme" ve "ULAŞIM ARAÇLARINI KAÇIRMA VEYA ALIKOYMA" suçlarından adli işlem başlatılmıştır. Trafik güvenliğini hiçe sayanları ve saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapar, adalete teslim ederiz. Bu tür olaylara geçit vermeyelim" dedi.

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