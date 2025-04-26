Müge Anlı'nın "Sevgi İzi" projesi Nazilli'de umut oldu

Giriş Tarihi: 26.04.2025 11:59

Kaynak: Müge Anlı

Sevgi İzi sayesinde kayıp vakalarının önüne geçildiğini anlatan Başkan Aysun Bademli, "Yapılan dövmeler sayesinde kaybolan bireylerimiz çok çabuk bulunuyor. Sevgi İzi projesinin çok daha fazla insana ulaşmasını ve ulaştırmayı düşünüyoruz" dedi.