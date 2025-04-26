İstanbul'da depremin 3. gecesi: Vatandaşlar ateş başında türkü söyleyip bağlama çaldı

Giriş Tarihi: 26.04.2025 05:49

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmekten kaçınanların deprem nöbeti 3'ncü gecede de devam etti. Bahçelievler'de bulunan bir parkta, geceyi dışarıda geçiren vatandaşların bazıları kurulan çadırlarda kalırken, kendine çadır bulamayanlar ise battaniye ve örtülerle sığınacak alanlar oluşturdu. Çocuklar parktaki oyun gruplarında oynarken, gençler top oynadı.

Yine Bahçelievler'de bulunan açık bir alanda geceyi geçiren vatandaşlar ise semaverde demledikleri çayın eşliğinde bağlama çalıp türkü söyleyerek vakit geçirdi. Ateş başında oturanlar artçı sarsıntıların geçmesini bekledi.