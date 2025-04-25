Tekirdağ'da otomobil ve motosiklet çarpıştı! 1 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 01:29

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesinde meydana geldi. 59 AKP 663 plakalı otomobil ile 17 AEA 673 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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