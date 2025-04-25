Amasya'da eve yıldırım isabet etti: 1 kişi yaralandı

Amasya'nın Göynücek ilçesinde sağanak yağış sırasında bir eve yıldırım isabet etti. Olay sonrasında yaralanan S.D. hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 01:38

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Karaşar köyünde etkili olan sağanak yağış sonrasında bir eve yıldırım isabet etti. Meydana gelen olay sonrasında bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Göynücek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.D.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, hastaneyi ziyaret ederek S.D'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada ise şiddetli yağışların il genelinde etkisini sürdürdüğü belirtilerek, sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

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