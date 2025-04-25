Samsun'da bir ikamete operasyon! Cephanelik ele geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Bu kapsamda operasyon çelik yelek, silah ve mühimmat ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.A, emniyete götürüldü.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında T.A'nın ikametine baskın düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 16 tabanca şarjörü, 3 tüfek şarjörü, 2 kasatura, 2 muşta, 4 kelebek tabir edilen bıçak, 123 tabanca fişeği, plastik jop, çelik yelek, balta ile ahşap saplı büyük çekiç ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.A, emniyete götürüldü.