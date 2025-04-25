Sulama kanalında feci ölüm: Elektrik akımına kapılan anne kızın son görüntüsü ortaya çıktı

Osmaniye'de sulama kanalının kenarında ellerini yıkamak isteyen 6 yaşındaki Özlem ve annesi Cennet Üstün elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Anne kızın sulama kanalındaki son görüntüleri güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 02:59

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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, sulama kanalı kenarında oynarken ellerini yıkamak istediği sırada elektrik akımına kapılan Özlem (6) ve onu kurtarmaya çalışan annesi Cennet Üstün'ün (37) yaşamını yitirdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, Özlem'in sulama kanalında ellerini yıkadığı sırada akıma kapılması, ardından onu kurtarmak için koşan annesi Cennet'in de akıma kapıldığı anlar yer aldı.

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