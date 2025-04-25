Amasya'daki yangında 500 saman balyası cayır cayır yandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Alparslan köyünde samanlıkta yangın çıktı. Alevlerin çıkış nedeninin bilinmediği yangında 500 saman balyası küle döndü.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 03:13

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Taşova ilçesinin Alpaslan köyünde Dursun Torun'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köy muhtarlığına ait yangın söndürme aracıyla ilk müdahalenin gerçekleştirildiği alevlerin bitişikteki ahıra sıçraması önlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Taşova Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.

Olayda yaklaşık 500 saman balyası yandı.

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