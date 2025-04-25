Yalova'da panik anları: İki grup arasında silahlı kavga çıktı

Giriş Tarihi: 25.04.2025 02:43

Olay saat 22.00 sıralarında Rüstem Paşa Mahallesi Hürriyet Sokak'ta meydana geldi. 'Kafeler Sokağı' olarak bilinen sokakta iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.A. (20), yanında bulunan ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açtı. S.A.A. (23) ayağına isabet eden mermiyle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.