Mersin'de kayınpeder dehşeti! Damadını bıçakla yaraladı | Gözaltına alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Kayınpeder damadını bıçakla yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T'yi hastaneye kaldırdı. Kayınpeder gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 01:51

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Alınan bilgiye göre, Gercebahşiş Mahallesi'nde Y.K. (55) ile kızıyla boşanma aşamasında olan damadı M.T. (30) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, damadını bıçakla yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T'yi hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri tarafından zanlı Y.K. gözaltına alındı.

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