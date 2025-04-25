Çorum’da sağanak sonrası ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Çorum’da sağanakla birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Korku dolu anlar sonrası vatandaşlar yağan dolunun görüntülerini cep telefonundan çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Çorum'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodla uyardığı bölgede, merkez ilçeye bağlı Elicek köyünde ceviz büyüklüğünde dolu taneleri yağdı.