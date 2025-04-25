Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Besni ilçesinin Kozluca mevkiinde Ertuğrul G., idaresindeki 02 AAU 914 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.