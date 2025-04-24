Samsun'da kulda öğrenci terörü! Öğretmeni darp ettiler kıskıvrak yakalandılar

Samsun'da bir okulda yaşananlar dehşete düşürdü. Okulda öğrenciyi bıçaklayan ardından da okuldan atılan öğrenci, yanında arkadaşı ile üzerlerinde bıçakla okula gidip nöbetçi öğretmene saldırdı. Korkunç olaydan sonra kaçan 2 kişi polis tarafından yakalanırken Soruşturma devam ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24.04.2025 20:05

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Samsun'da okulda öğrenciyi bıçaklayan ve okuldan atılan öğrenci, yanında arkadaşı ile üzerlerinde bıçakla okula gidip nöbetçi öğretmene saldırdı. Olaydan sonra kaçan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

KORKUNÇ PLAN! ÖNCE SAKLANDI SONRA SALDIRDI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nin koridorunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aynı okulda öğrenciyi bıçakladığı ve okuldan atıldığı öğrenilen M.F.C.(17), yanına arkadaşı A.E.K.'yi (16) de alarak atıldığı okula gitti. Üzerlerinde bıçak bulunan 2 kişi önce okulun tuvaletinde saklandı.

Öğrenciler nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) tuvalette yabancı 2 kişinin saklandığını söyledi. Öğretmen Umut Deniz Mert, okulun koridorunda karşılaştığı şahısları öğrencilere zarar vermemeleri için okulun dışına çıkmaları konusunda uyardı. Öğretmene saldıran M.F.C. ve A.E.K., okulun bahçesine kaçtı. Burada da bıçak çektikleri ileri sürülen saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.

KSIKIVRAK YAKALANDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen, tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan 2 saldırgan, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. M.F.C. ve A.E.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

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