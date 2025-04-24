Rusya Ukrayna'da ateşkes çıkmazı! Trump'tan Kiev açıklaması: Rusya'nın ele geçirmemesi büyük taviz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın "savaşı durdurup Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesini", barış anlaşmasına giden yolda "büyük bir taviz" olarak nitelendirirken Rusya'ya fazla baskı yaptıklarını belirtti. Trump Rusya'nın Kiev'e yönelik son saldırılarından hiç memnun olmadığını açık bir şekilde dile getirdi. Ukrayna ve Rusya arasındaki Kırım tartışmasına ilişkin ABD Başkanı eski başkanlar Barack Obama ile Joe Biden'ı suçlayarak "Bu benim savaşım değil, bu Biden'ın savaşı. Ben sadece yangını söndürmeye çalışıyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 24.04.2025 22:12

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın "savaşı durdurup Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesini", barış anlaşmasına giden yolda "büyük bir taviz" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Oval Ofis'teki görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi.

"RUSYAN'IN SALDIRILARINDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Trump, Rusya'nın Kiev'e yönelik son saldırılarından hiç memnun olmadığını açık bir şekilde dile getirdi ve bu saldırıların tam da barış görüşmeleri sürerken yaşanmasının kötü olduğunu belirtti.

Rusya'nın Kiev'e saldırılarını, "Bundan memnun değilim; barış müzakerelerinin tam ortasındayken füzeler ateşlendi ve ben bundan memnun değilim." ifadesiyle yorumlayan Trump, Rusya'ya bu saldırılarını durdurma ve barış anlaşmasına yönelmesi konusunda "çok ciddi baskı yaptıklarını" vurguladı.

"RUSYA ELE GEÇİRMEMEKLE BÜYÜK TAVİZ VERDİ"

"Barışa daha yaklaşmak için Rusya bugüne kadar ne gibi tavizler verdi?" şeklindeki bir soruya yanıt veren Trump, "Savaşı durdurmak ve tüm ülkeyi ele geçirmekten vazgeçmek, bunlar (Rusya'nın verdiği) oldukça büyük tavizler." dedi.

İki tarafın da anlaşmayı kabul edeceğine inandığını söyleyen Trump, bir an önce savaşın sona erip anlaşmanın imzalanmasını umduğunu belirtti.

BIDEN VE OBAMA'YI SUÇLADI

Rusya ile Ukrayna arasındaki Kırım anlaşmazlığı konusuna da değinen Trump, bu konuda eski başkanlar Barack Obama ile Joe Biden'ı suçladı.

Trump, "ABD, yıllar önce Başkan Obama döneminde Kırım'dan vazgeçti, bu büyük bir olaydı. Bu benim savaşım değil, bu Biden'ın savaşı. Ben sadece yangını söndürmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bugün sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'e düzenlenen saldırıya ilişkin paylaşımda bulunmuştu.

Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarından memnuniyet duymadığını belirten Trump, "Vladimir, dur! Haftada 5 bin asker ölüyor." ifadesini kullanarak, barış anlaşmasının imzalanması çağrısında bulunmuştu.

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