Rusya'da Elbruz Dağı'nda mahsur kalan 2 Türk vatandaşından acı haber!

Rusya'nın Kabardino-Balkarya bölgesindeki Elbruz Dağı'nda tırmanırken mahsur kalan 5 Türk vatandaşından 2'si hayatını kaybetti. 3 vatandaşın yarın Türkiye'ye dönmesinin beklenirken vefat eden vatandaşların cenaze nakil işlemlerinin ardından cenazelerinin Türkiye'ye getirileceği bildirildi.

Giriş Tarihi: 24.04.2025 00:47

Paylaş



ABONE OL

Rusya'nın Kabardino-Balkarya bölgesindeki Elbruz Dağı'nda tırmanırken mahsur kalan 5 Türk vatandaşından 2'si hayatını kaybetti. Vefat eden vatandaşların cenaze nakil işlemlerinin ardından cenazelerinin Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Rusya'nın Kabardino-Balkarya bölgesinde bulunan Elbruz Dağı'na tırmanmak üzere giden 5 Türk vatandaşı, 22 Nisan tarihinde dağda mahsur kalması üzerine Moskova Büyükelçiliği ve Krasnador Başkonsolosluğu tarafından Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri ile temas geçildi.

5 VATANDAŞTAN 2'Sİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya makamları hava muhalefeti nedeniyle yaşanan güçlüklere rağmen arama kurtarma çalışmalarına aynı gün başladı. İki vatandaş kendi imkanlarıyla dağdan inmeyi başarırken, diğer 3 vatandaşa bugün ulaşıldı. Bugün ulaşılan 3 vatandaştan 2'si hayatını kaybederken, diğer vatandaş ise tedavi altına alındı.

3 VATANDAŞ BUGÜN TÜRKİYE'YE DÖNECEK

3 vatandaşın yarın Türkiye'ye dönmesinin beklendiği, vefat eden vatandaşların ise cenaze nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından cenazelerinin Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN