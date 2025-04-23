Kırşehir'de fenomen muhtar trafik kazası geçirdi

Giriş Tarihi: 23.04.2025 22:08

Foto: İHA

YAZDIĞI ŞİİRLE FENOMEN OLMUŞTU

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtar adayı olan ve seçimleri kaybettikten sonra baldızı ile bacanağına şiir yazarak fenomen olan Aydın Battal, kaza sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kazayı anlattı.