Kırşehir'de fenomen muhtar trafik kazası geçirdi
Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı olan ve seçimi kaybettikten sonra baldızı ve bacanağına şiir yazarak fenomen hale dönüşen Aydın Battal, trafik kazası geçirdi. Kırmızı ışıkta ihlal yapmasının ardından kavşakta bekleyen Battal ve eşi otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Olay Kırşehir'in Akpınar ilçesi kavşağında meydana geldi. Ankara istikametinden gelen R.T. idaresindeki O6 DJS plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapınca kavşakta bekleyen Aydın Battal'ın içerisinde bulunduğu 40 ND 783 otomobile çarptı. Araçta bulunan Aydın Battal ile eşi hafif yaralandı.
YAZDIĞI ŞİİRLE FENOMEN OLMUŞTU
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtar adayı olan ve seçimleri kaybettikten sonra baldızı ile bacanağına şiir yazarak fenomen olan Aydın Battal, kaza sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kazayı anlattı.