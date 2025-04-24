Sakarya’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Duble yolda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 24.04.2025 01:15

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Kaza, Adapazarı-Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzeri Camili Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.T. kontrolündeki 34 UG 5106 plakalı otomobil ile E.D. idaresindeki 54 ADD 853 plakalı otomobil trafik ışıklarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar savruldu. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekiplerce yaralanan sürücüler B.T. ve E.D. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Ü.B., S.A, F.D., N.D. ve S.D. isimli 7 kişiye bölgede ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü B.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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