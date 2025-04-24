Yaşam

Müge Anlı'da ilginç olay: Sokak sokak aranmıştı! 4 yaşındaki Umut bakın nerede bulundu

Kilis’in Eskibeşevler mahallesinde 23 Nisan Çarşamba sabahı kaybolan 4 yaşındaki Umut Aras Topalkara'nın ailesi, Müge Anlı’nın programına başvurmuştu. Anlı, sokak sokak aranan ancak bir izine rastlanmayan küçük çocukla ilgili sevindiren haberi duyurdu. Umut'un bulunduğu yer hayrete düşürdü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Müge Anlı'da ilginç olay: Sokak sokak aranmıştı! 4 yaşındaki Umut bakın nerede bulundu

Müge Anlı'nın programında ilginç bir kayıp vakası gündeme geldi. Anlı'nın 23 Nisan 2025 tarihli yayınına gözü yaşlı bir anne bağlanmıştı. Bugün ise olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

Kaynak:ATVKaynak:ATV

Kilis'in Eskibeşevler mahallesinde kaybolan 4 yaşındaki Umut Aras Topalkara, için Müge Anlı, izleyicilerden sokaklara çıkmalarını ve küçük çocuğu aramalarını istemişti. Umut, sokak sokak arandı ancak bir izine rastlanmadı.

Kaynak:ATVKaynak:ATV

Dün Umut'un kaybıyla ilgili konuşan Müge Anlı, "Kilis Eskibeşevler mahallesinde oturan izleyicilerime özellikle sesleniyorum. 4 yaşındaki Umut Aras ailesinin haberi olmadan evden çıkıyor. Lütfen herkes bir kapısının önüne bakabilir mi? Kendisinden bir daha haber alınamıyor. Ayağında ayakkabısı yok. Ailesi Umut'u sokak sokak arıyor. Siz bulursunuz biliyorum" demişti.

Kaynak:ATVKaynak:ATV

MÜGE ANLI IŞIK HIZINDA BULDU

İlerleyen saatlerde Müge Anlı, güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ÖYLE BİR YERDEN ÇIKTI Kİ...

Anlı yaptığı paylaşımda, "Kilis'te kaybolan 4 yaşındaki Umut Aras Topalkara bulundu. Emniyet Güçleri minik Umut'u evlerindeki kullanılmayan odada divanın altında uyurken buldu. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Yayına bağlanan Umut'un annesi Şükran Hanım, gözyaşları içinde, odayı Umut'un arkadan kilitlediğini söyledi.

Şükran Hanım, "Ben Umut'u ararken bayılmışım. Eve geldiğimde baygındım kendimde değildim. Ekipler o odaya bakmışlar ve bulmuşlar. Tüm herkese çok teşekkür ederim. Yolda tanımadığım insanlar bana yardım ettiler" dedi.