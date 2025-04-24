Müge Anlı'da ilginç olay: Sokak sokak aranmıştı! 4 yaşındaki Umut bakın nerede bulundu
Kilis’in Eskibeşevler mahallesinde 23 Nisan Çarşamba sabahı kaybolan 4 yaşındaki Umut Aras Topalkara'nın ailesi, Müge Anlı’nın programına başvurmuştu. Anlı, sokak sokak aranan ancak bir izine rastlanmayan küçük çocukla ilgili sevindiren haberi duyurdu. Umut'un bulunduğu yer hayrete düşürdü.
Müge Anlı'nın programında ilginç bir kayıp vakası gündeme geldi. Anlı'nın 23 Nisan 2025 tarihli yayınına gözü yaşlı bir anne bağlanmıştı. Bugün ise olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.
Kilis'in Eskibeşevler mahallesinde kaybolan 4 yaşındaki Umut Aras Topalkara, için Müge Anlı, izleyicilerden sokaklara çıkmalarını ve küçük çocuğu aramalarını istemişti. Umut, sokak sokak arandı ancak bir izine rastlanmadı.
Dün Umut'un kaybıyla ilgili konuşan Müge Anlı, "Kilis Eskibeşevler mahallesinde oturan izleyicilerime özellikle sesleniyorum. 4 yaşındaki Umut Aras ailesinin haberi olmadan evden çıkıyor. Lütfen herkes bir kapısının önüne bakabilir mi? Kendisinden bir daha haber alınamıyor. Ayağında ayakkabısı yok. Ailesi Umut'u sokak sokak arıyor. Siz bulursunuz biliyorum" demişti.