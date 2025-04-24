Müge Anlı'da ilginç olay: Sokak sokak aranmıştı! 4 yaşındaki Umut bakın nerede bulundu

MÜGE ANLI IŞIK HIZINDA BULDU

İlerleyen saatlerde Müge Anlı, güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kaynak: Instagram

ÖYLE BİR YERDEN ÇIKTI Kİ...

Anlı yaptığı paylaşımda, "Kilis'te kaybolan 4 yaşındaki Umut Aras Topalkara bulundu. Emniyet Güçleri minik Umut'u evlerindeki kullanılmayan odada divanın altında uyurken buldu. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Yayına bağlanan Umut'un annesi Şükran Hanım, gözyaşları içinde, odayı Umut'un arkadan kilitlediğini söyledi.

Şükran Hanım, "Ben Umut'u ararken bayılmışım. Eve geldiğimde baygındım kendimde değildim. Ekipler o odaya bakmışlar ve bulmuşlar. Tüm herkese çok teşekkür ederim. Yolda tanımadığım insanlar bana yardım ettiler" dedi.