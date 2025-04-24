Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kalaşnikof ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Operasyonla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 24.04.2025 13:01

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Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince Bandırma'da bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada bir adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 4 adet 9 milimetre çapında tabanca ve şarjörleri, 1 pompalı tüfek, 98 adet 7,62 milimetre piyade tüfeği fişeği, 49 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 44 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği, 10 adet 5,56 milimetre piyade tüfeği fişeği, 44 adet av tüfeği kartuşu ve 1 pala ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.S., ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, ateşli silahlar, bu silahlara ait mühimmat ve parçaları ile özel amaçlı bıçak ve benzeri aletlerin izinsiz bulundurulması ve taşınmasına yönelik yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.