Karaman'da elektrikli skuter ve otomobil kazası: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 24.04.2025 05:55

Kaza, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 34 TY **** plakalı bir otomobil ile elektrikli skuter çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyonu kırılan skuterdeki M.Ö. ile S.N.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.