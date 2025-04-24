Karaman'da elektrikli skuter ve otomobil kazası: 2 yaralı
Karaman'da akşam saatleri seyir halinde giden bir elektrikli skuter ve otomobil çarpıştı. Köprülü kavşakta meydana gelen kazada skuterdeki M.Ö. ile S.N.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 34 TY **** plakalı bir otomobil ile elektrikli skuter çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyonu kırılan skuterdeki M.Ö. ile S.N.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.